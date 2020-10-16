На прилавки кировских магазинов могла попасть рыба с истекшим сроком годности

Ветврач оформил документ на 66 килограммов рыбы с истекшим сроком годности
Фото: Нигина БЕРОЕВА
Сотрудники управления Россельхознадзора по Кировской области выявили несколько нарушений при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В Кирове врач государственной ветеринарной службы в августе 2020 года оформил документ на 66 килограммов рыбы с истекшим сроком годности.
Еще один случай выявили в кировской оптовой компании. В текущем году уполномоченное лицо организации выдало сопроводительные документы на 3,48 килограммов пресервов и копченной рыбы с истекшим сроком годности.
Сообщается, что должностные лица, допустившие нарушения, привлечены к административной ответственности. Им выписали штрафы в размере трех тысяч рублей.
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