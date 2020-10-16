Кировский ТЦ, где незаконно построили еще один этаж, могут закрыть

Из-за незаконно построенного этажа весь ТЦ могут закрыть. Фото: прокуратура Кировской области

В Кирове могут закрыть ТЦ «Новинка», где незаконно надстроили еще один этаж. Информацию сообщает прокуратура региона.

Все началось с реконструкции этого торгового центра. Отремонтировав два этажа, подрядчик воссоздал еще один, которого в документации сроду не было, превратив двухэтажный магазин в трехэтажный. Никакого разрешения на это не давалось. Как сообщает ведомство, этот факт «создает угрозу для жизни и здоровья посетителей центра, в том числе несовершеннолетних».

Материалы проверки направили в региональный минстрой. Сейчас подрядчика хотят привлечь к административной ответственности за нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капремонта объекта и ввода в эксплуатацию. По данной статье КоАП РФ юрлицу грозит штраф до миллиона рублей.

Прокурор Ленинского района внес представление собственнику ТЦ. Если нарушения не устранят, работу центра могут прекратить в судебном порядке.