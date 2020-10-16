Кировские врачи спасли пациента, по которому проехал автомобиль

Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии ежемесячно принимает более 300 экстренных пациентов. Фото: vk.com/medkirovru

Несколько дней назад в отделение экстренной помощи Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии поступил мужчина средних лет, который попал под машину. Автомобиль проехался колесом по грудной клетке пострадавшего. В связи с тяжестью травмы мужчина оперативно был доставлен в клинику.

У пациента выявили множественные переломы ребер с обеих сторон, разрыв диафрагмы со смещением печени, размозжение селезенки, внутрибрюшное кровотечение. Для спасения мужчины требовалась операция, которую способны сделать лишь единицы специалистов области. Заместитель главного врача по хирургии Кировской областной клинической больницы Владимир Янченко вместе с коллегами провели резекцию левой доли печени. В хирургической бригаде боролись за жизнь пострадавшего врач Центра травматологии Сергей Караваев, Владимир Афанасьев, Роман Гулидов и доцент, кандидат медицинских наук Владимир Янченко. Во время операции использовался аппарат реинфузии крови (сбор и обратное вливание собственной крови больного).

Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии ежемесячно принимает более 300 экстренных пациентов. Оперативное лечение «тупых» травм груди и живота, колото-резаных и огнестрельных ранений проходят в экстренном отделении. За сентябрь было проведено 14 подобных операций.

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