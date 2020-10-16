В Кировской области введут штрафы за несоблюдение «масочного режима»

Нарушители получат наказание в виде предупреждения или штрафа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За несоблюдение социальной дистанции и «масочного режима» в общественных местах кировчан будут штрафовать. Об этом напоминает УМВД России по Кировской области.

За халатное отношение к требованиям в период пандемии коронавирусной инфекции сотрудники полиции могут привлечь жителей региона к административной ответственности по статье КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Нарушители получат наказание в виде предупреждения или штрафа. Гражданам придется заплатить от 1 до 30 тысяч , должностным лицам - от 10 до 50 тысяч, индивидуальным предпринимателям - от 30 до 50 тысяч и юридическим лицам - от 100 до 300 тысяч рублей.