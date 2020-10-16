Пять человек пострадали: в Омутнинске легковушка столкнулась с грузовиком

Водитель «десятки» врезался в грузовик «МАЗ». Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области в автомобильной аварии пострадали пять человек. Об этом сообщили в областном ГИБДД.

В четверг, 15 октября, вечером на перекрестке улиц Юных Пионеров и Дорожной в городе Омутнинске произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, 18-летний водитель «десятки» врезался в грузовик «МАЗ».

- В результате происшествия водитель легкового автомобиля и четыре пассажира получили травмы, - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло шесть ДТП, в которых 10 человек получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних.