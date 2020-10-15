В Кирове задержали 21-летнего любителя наркотиков

21-летнего юношу задержали сотрудники Росгвардии. Фото: 43.rosguard.gov.ru

В Кирове сотрудники Росгвардии поймали 21-летнего наркомана. Информацию сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на днях около 12 часов. Патруль правоохранителей находился в лесополосе на улице Горбачева, и приметил молодого человека, который что-то увлеченно искал под деревом. А когда нашел и поднял - увидел, как к нему подходят люди в форме. Свою находку юноша тут же бросил обратно на землю, но это ему уже не помогло.

Как он рассказал росгвардейцам, в интернете он купил наркотик - для себя. Именно он и был в свертке, найденном под деревом. Правоохранители вызвали полицию и сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков.

21-летнего кировчанина передали сотрудникам УМВД, а сверток с веществом направили на экспертизу. По ее результатам и будет принято решение, что же делать с юным наркоманом.