Коронавирус в Кирове: в пяти районах региона нет «коронавирусных» пациентов с пневмонией

В Кирове лечатся более пятисот пациентов с коронавирусом и пневмонией. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пяти районах Кировской области нет заболевших коронавирусом и пневмонией. Такие данные приводит региональный Минздрав по состоянию на 14 октября.

Так, «чистыми» районами оказались Даровской, Кикнурский, Немский, Опаринский и Свечинский. В них нет ни одного пациента, зараженного COVID-19 с осложнением в виде пневмонии.

Совсем иная ситуация с другого конца списка. Так, наибольшее количество таких заболевших остается в областном центре - 578 пациентов с коронавирусом и пневмонией. Следом идут Кирово-Чепецкий (185), Слободской (171), Вятскополянский (139) районы. Замыкает пятерку «антилидеров» Малмыжский муниципалитет с цифрой, к счастью, не такой жуткой - 57 «коронавирусных» больных с пневмонией.

Напомним, на данный момент в инфекционных стационарах региона от коронавируса лечатся 2697 кировчан, у 2697 из них диагностирована пневмония. На дому находится еще 8321 зараженный с легкой формой болезни.