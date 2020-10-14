Житель Удмуртии заплатит штраф в Кировской области

Мужчина приехал в Унинский район на Антоновский пруд порыбачить. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области оштрафовали рыбака из Удмуртии за неправильно припаркованный автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

На днях мужчина приехал в Унинский район на Антоновский пруд порыбачить. Однако заняться любимым хобби мужчине помешали сотрудники полиции, которые проводили рейд. Они заметили, что автомобиль рыбака припаркован на берегу пруда. Сотрудники правоохранительных органов рассказали мужчине, что стоянка машин «в прибрежной защитной полосе водного объекта запрещена».

В результате полицейские составили протокол об административном правонарушении по статье ч. 1 ст. 8.42 КоАПП РФ. По материалам дела региональное министерство охраны окружающей среды назначило мужчине штраф в размере трех тысяч рублей.

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