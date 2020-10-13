Кировчанка три месяца истязала свою дочь

Женщина обвиняется по статье «Истязание несовершеннолетнего». Фото: Алексей ФОКИН

32-летняя жительница Кирова на протяжении трех месяцев истязала свою 12-летнюю дочь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Ведомство установило, что кировчанка систематически избивала дочь, а также совершала по отношению к ней иные действия с марта по май 2020 года. При этом она находилась в состоянии алкогольного опьянения. От действий матери девочка страдала физически и психически.

Сейчас женщина обвиняется по статье УК РФ «Истязание несовершеннолетнего». Свою вину она полностью признала и вскоре предстанет перед судом. Кировчанке грозит от трех до семи лет лишения свободы.