Киров готовится к гололеду на дорогах и тротуарах

Для содержания дорог планируют использовать 158 единиц техники. Фото: admkirov.ru

Кировские власти готовятся к зимнему периоду. По прогнозам синоптиков, как сообщает пресс-служба горадминистрации, уже в конце недели ожидается минусовая температура и, как следствие, гололед.

Сейчас генподрядчик по содержанию улично-дорожной сети, АО «Гордормостстрой», готовится к похолоданию. В запасе у предприятия есть противогололедные материалы - химические реагенты и песко-соляная смесь. Для содержания дорог планируют использовать 158 единиц спецтехники. В их числе трактора МТЗ с щетками, комбинированные дорожные машины, грейдеры и так далее. На покупку техники и оборудования ГДМС выделило около 44,5 миллионов рублей.

Помогать им будут сторонние организации - субподрядчики. Сейчас с пятью такими компаниями заключены договора.

В ГДМС пообещали учесть «непредсказуемые погодные условия минувшей зимы» и уделить больше внимания тротуарам. Также сейчас активно ищут работников ручного труда - то есть дворников.