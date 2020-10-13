В Кирове не собираются вводить налоги за использование мест захоронений

с эпидемиологической обстановкой это не связано. Фото: admkirov.ru

Кировчане в соцсетях обсуждают, что ритуальная служба отказывает в подзахоронении рядом с могилой близкого родственника. Более того, с граждан якобы планируют брать налоги на пользование кладбищенскими земельными участками.

В службе похоронного дела опровергли эту информацию: там заявили, что хоронить рядом с могилой близкого родственника не запрещено при наличии свободного участка внутри существующей ограды. Надо только предоставить документ, подтверждающий родство, и свидетельство о смерти. И никаких налогов на кладбищеские участки вводить никто не собирается.

В службе похоронного дела подтвердили, что на каждую могилу будет выдаваться паспорт с ее номером. Эта мера должна защитить участки от несанкционированных захоронений.

Еще один вопрос касался того, почему на кладбищах закрыты въездные ворота, и связано ли это с эпидемией коронавируса? В службе похоронного дела отметили, что с эпидемиологической обстановкой это не связано. Проезд на кладбища разрешен только похоронным процессиям, автомобилям с людьми пожилого возраста и маломобильными гражданами. Для проезда необходимо обратиться к смотрителю кладбища. Проход к захоронениям не ограничен.