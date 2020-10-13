Коронавирус в Кирове: на дому лечатся почти девять тысяч кировчан

В реанимации находятся 56 заболевших в тяжелом состоянии. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Кировской области выявили 99 новых случаев заболевания коронавирусом с симптомами болезни. В то же время выздоровели 287 человек, причем 175 из них выписались из инфекционных госпиталей. Такие цифры приводит региональный оперштаб. По данным же сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки от коронавируса скончались еще два кировчанина.

По состоянию на 13 октября 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 9597 случаев заражения коронавирусом с симптомами болезни;

- 8251 человек, у кого инфекция протекала с пневмонией, выздоровел;

- 149 пациентов умерло - по данным федерального оперштаба;

- 2709 пациентов лечатся в инфекционных стационарах, у 2687 из них диагностирована пневмония;

- 8848 кировчан лечатся на дому.

Сейчас в отделении реанимации находятся 56 заболевших. К аппаратам ИВЛ подключен 21 человек.