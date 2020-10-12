В Кирове с 12 до 31 октября ограничат движение на перекрестке улиц Маклина и Дерендяева

По требованию администрации, безопасность участка должна соответствовать ГОСТу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Движение транспорта ограничат из-за ремонтных работ у строящегося дома по адресу: улица Дерендяева, 72. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Заказчиком работ выступило ООО «Манхэттен», исполнителем - ООО ПСК «Квартал - 43». По требованию администрации, безопасность участка должна соответствовать ГОСТу, а в темное время суток на нем необходимо установить искусственное освещение. За сроками и правилами благоустройства следит территориальное управление Ленинского района.