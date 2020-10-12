234 жителя Кировской области привлечены к обязательным работам за неуплату штрафов

82% правонарушителей уплатили штраф в установленный законом срок. Фото: Алексей ФОКИН

В текущем году жители Кировской области нарушили правила дорожного движения 192 тысячи раз. Часть из них была зафиксирована средствами фотовидеофиксации, работающими в автоматическом режиме.

- 82% правонарушителей уплатили штраф в установленный законом срок, - сообщили в пресс-службе областного ГИБДД. - При этом стоит отметить, что 85,3% из них воспользовались правом уплаты половины штрафа.

Однако 18% нарушителей не оплатили штрафы в срок. Сообщается, что 185 человек привлечены к административному аресту, а 234 кировчанина к обязательным работам. Помимо этого, 1175 жителей области заплатили штрафы в двойном размере.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что информацию о неуплаченных штрафах можно получить на сайте ГИБДД или на портале госуслуг. Кроме того, данные сведения можно узнать при обращении в любое подразделение Госавтоинспекции области.

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