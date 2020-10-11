В Кирово-Чепецке осудят чиновницу, укравшую из бюджета более 10 миллионов рублей

Женщине грозит до десяти лет тюрьмы за похищенные миллионы. Фото: pixabay.com

В Кирово-Чепецке осудят сотрудницу горадминистрации, укравшую из бюджета более 10 миллионов рублей. Заседание может пройти в октябре. Об этом сообщает новостной портал Чепецк.RU.

Масштабное хищение вскрылось в конце минувшего года благодаря сотрудникам областного УФСБ. За пару лет чиновница украла из бюджета почти 11 миллионов рублей. Администрация не замечала этого факта, поскольку женщина похищала понемногу, но регулярно.

Как объясняет портал, чиновница уводила деньги через МКУ «Центр бюджетного обслуживания». Это учреждение создано для администрирования платежей, поступающих в казну. Чепчанка воспользовалась процедурой для возврата средств, к которой прибегают, если в бюджет перечислили больше, чем требовалось. В итоге мошенница создавала фиктивные заявления о возврате средств, где указывала реквизиты собственной карты.

Сейчас уголовное дело передано в суд. Мошеннице грозит до десяти лет лишения свободы.