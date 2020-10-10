В Кирове ищут нарушителей санитарных норм

В большинстве случаев предписания Роспотребнадзора соблюдаются. Фото: admkirov.ru

В Кирове прошли очередные проверки по соблюдению организациями города санитарных требований. Сотрудники территориального управления Первомайского района рассказали, что участники рейда проверяли торговые точки на наличие санитайзеров и дезинфицирующих средств, а также на соблюдение масочного режима.

Проверка 289 организаций в Первомайском районе города показала, что в большинстве случаев предписания Роспотребнадзора соблюдаются. Нарушения были выявлены только в 40 торговых точках.

Аналогичные рейды прошли и в Нововятском районе. Там нарушения выявлены в 25 организациях. Всего проверен 161 магазин. В Ленинском районе специалисты не обнаружили маски и санитайзеры в 78 торговых точках.

- Информация по итогам мониторинга направлена в полицию и Роспотребнадзор для принятия мер административного характера, - рассказали в городской мэрии.

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