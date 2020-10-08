Житель Фаленского района незаконно срубил более миллиона рублей

Сумма ущерба, причиненного рубкой леса, превысила миллион рублей. Фото: прокуратура Кировской области

В Фаленском районе предстанет перед судом местный 55-летний житель за незаконную рубку леса. Об этом сообщили прокуратура и Следком по Кировской области.

Все началось с проверки исполнения требований законодательства об охране, защите и воспроизводстве лесов. Выяснилось, что в 2017 году один из жителей Фаленского района повадился рубить насаждения, причем в немалом объеме. По подсчетам, он причинил региональному инистерству лесного хозяйства материальный ущерб в особо крупном размере - более 1,1 миллиона рублей.

Самое забавное, что мужчина был не просто местным жителем. Как выяснилось, обвиняемый - мастер леса одной коммерческой организации, занятой в лесозаготовительной сфере. А деревья, которые он срубил, еще и принадлежали другой компании.

На период следствия у мужчины изъяли технику, в том числе и ту самую бензопилу, которой он «напилил» миллион рублей. А на его имущество наложили арест - чтобы погасить причиненный ущерб.

Сейчас уголовное дело с обвинительным приговором направлено в суд. За «незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере» мужчине грозит вплоть до семи лет тюрьмы.