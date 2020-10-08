Кировская область получит 30 новых школьных автобусов

Некоторые автобусы пойдут на новые маршрутыт. Фото: kirovreg.ru

До конца года в Кировскую область поступят 30 новых школьных автобусов. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, нам достались восемь микроавтобусов «ГАЗ» вместимостью 11 человек, три - на 17 пассажиров, и еще три - на 22 посадочных места. Также регион получит 12 автобусов «ПАЗ» - на 22 места и 4 автобуса - на 31 пассажира.

Все автобусы направят в пользование Единой транспортной службе. Некоторые автомобили пойдут на новые маршруты, а другие - заменят отслуживший свой срок транспорт. Область не впервые получает новый транспорт. Так, в конце прошлого года в регион поступило 17 новых автомобилей.

Отметим, что в области силами Единой транспортной службы организован централизованный подвоз школьников до мест обучения в опорных школах. Ежедневно автобусами ЕТС из сел и деревень до школ подвозят более 1700 детей.