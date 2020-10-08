Коронавирус в Кировской области: в трех районах нет «ковидных» пациентов с пневмонией

Больше всего пациентов, зараженных коронавирусом с осложнением в виде пневмонии, находятся в Кирове - более семисот человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Лишь в трех районах Кировской области нет коронавирусных пациентов с пневмонией. Региональный Минздрав опубликовал статистику по муниципалитетам за 7 октября 2020 года.

Так, на этот раз счастливчиками стали Мурашинский, Опаринский и Сунский районы. В них нет ни одного пациента с COVID-19, осложненным пневмонией.

По другую сторону списка расположились несколько антилидеров. Первым, конечно, идет Киров - 721 пациент с коронавирусом и пневмонией. Следом - Кирово-Чепецкий район со 129 такими заболевшими и Слободской - с 90. Последними в пятерке неудачных районов идут Вятскополянский (72) и Арбажский (38) муниципалитеты.