Кировский драмтеатр закрывается до середины октября из-за коронавируса

Из-за пандемии драмтеатру пришлось продлить свой карантин до 16 октября. Фото: vk.com/kirov.dramteatr

Карантин в кировском драмтеатре затягивается. Так, минимум до середины октября учреждение культуры не готово принять посетителей из-за сложной эпидемиологической обстановки. Об этом сообщила пресс-служба театра.

До 16 октября все спектакли отменяются. Билеты, купленные кировчанами, действительны на любые спектакли до конца 2020 года. Их можно вернуть или обменять. Отменили и гастроли Русского драмтеатра из Улан-Удэ. Коллектив должен был выступать с 21 по 25 октября.

Кроме того, перенесли празднование 60-летия кировскогот Театра балета. Мероприятие должно было состояться 15 и 16 октября. Новая дата его проведения - февраль 2021 года.

Спектакли сторонних организаций, идущие на сцене драмтеатра, состоятся согласно октябрьской афише, сообщает пресс-служба учреждения.

По всем вопросам кировчане могут обратиться в кассу театра либо к администраторам по телефонам (8332)41-32-52 и (8332)22-16-43 (доб.321) соответственно.