Волонтеры полтора месяца разыскивают жителя Кирово-Чепецка, уехавшего в Москву

В последний раз мужчина выходил на связь в конце августа. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Волонтеры просят помощи в поисках жителя Кирово-Чепецка, пропавшего в августе 2020 года. Андрей Русских направлялся в Москву из своего города. 20 августа он в последний раз вышел на связь, и с тех пор его местоположение неизвестно.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Андрею Владимировичу 42 года, рост 165 см, нормального телосложения, темноволосый. Неизвестно, во что был одет мужчина на момент ухода.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просьба сообщить об этом по номерам 8-800-700-54-52 или 112.