В Кирове более 70% проверенных торговых точек не соблюдают санитарные правил

На текущей неделе проверки торговых точек продолжатся во всех районах областного центра. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кирове прошел очередной рейд по соблюдению организациями города санитарных требований. В период пандемии коронавируса магазины и предприятия общественного питания обязаны соблюдать правила Роспотребнадзора, а именно: масочный режим и социальную дистанцию, а посетителей должны обеспечить средствами для обработки рук.

Проверка 107 торговых точек в Ленинском районе города показала, что более 70% организаций нарушают предписанные правила. Так, в 78 магазинах отсутствовали санитайзеры и маски.

- Информация по итогам мониторинга направлена в полицию и Роспотребнадзор для принятия мер административного характера, - рассказали в городской мэрии.

На текущей неделе проверки торговых точек продолжатся во всех районах областного центра.

Напомним, что за минувшие сутки в Кировской области выявили 78 кировчан, заразившихся коронавирусом. Выписались накануне 152 выздоровевших пациента. Сейчас под присмотром врачей остаются 2130 зараженных, у 1396 жителей области болезнь осложняется пневмонией. Еще 9389 кировчан лечатся на дому. Подробнее здесь.

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