Коронавирус в Кирове: 65 пациентов находятся в тяжелом состоянии

К аппарату ИВЛ подключены 11 кировчан. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Кировской области выявили 78 кировчан, заразившихся коронавирусом. У них проявляются все симптомы заболевания. Выписались накануне 152 выздоровевших пациента. Такие данные приводит региональный оперштаб. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в инфекционной больнице от COVID-19 скончался еще один человек.

По состоянию на 7 октября 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 9186 случаев заражения с симптомами заболевания;

- 7754 заболевших выздоровели;

- 138 пациентов умерли - по данным федерального оперштаба;

- 2130 кировчан лечатся в инфекционных стационарах, у 1396 из них диагностирована пневмония;

- 9389 жителей региона находятся на амбулаторном лечении.

В тяжелом состоянии находятся 65 пациентов. 36 человек госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. К аппарату ИВЛ подключены 11 заболевших.