В Уржумском районе избрали нового главу

В течение пяти лет Вячеслав Байбородов возглавлял ОМВД России по Уржумскому району.Фото: 43.мвд.рф

Депутаты Уржумской районной Думы пятого созыва единогласно избрали нового главу района. Им стал ветеран МВД Вячеслав Байбородов. Решение об избрании главы муниципального образования опубликовано на официальном сайте Уржумского района.

В пресс-службе МВД рассказали, что Вячеслав Владимирович в течение пяти лет возглавлял ОМВД России по Уржумскому району. Вышел на заслуженный отдых в звании подполковника. После увольнения на пенсию руководил одним из сельхозпредприятий области.

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