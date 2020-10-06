Женщина-инвалид вынуждена жить в аварийном доме без уборной

Результаты проверки прокурор Кировской области взял на личный контроль. Фото: /epp.genproc.gov.ru

На днях в эфире регионального телеканала ТК «Девятка ТВ» передали сюжет «История одного аварийного дома», в котором указано на неудовлетворительные условия проживания инвалида Анны Петровой в доме № 44А по ул. Герцена города Кирова. В частности сообщалось об отсутствии в жилище санузла, в результате чего инвалид испытывает существенные неудобства. При надобности ей приходится ходить в близлежащие церковь или столовую.

Прокуратура Кировской области провела проверку этого журналистского материала.

По поручению прокурора Кировской области Андрея Оборока будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов муниципалитета в части исполнения требований законодательства при реализации мероприятий по переселению граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда.

Результаты проверки прокурор Кировской области взял на личный контроль.