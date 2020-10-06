Предпринимателей призвали не обслуживать клиентов без масок

Полицейские призвали предпринимателей не обслуживать клиентов без масок Фото: Борис КУДРЯВОВ

5 октября в Вятской торгово-промышленной палате состоялся круглый стол на тему: «Об усилении предприятиями торговли и общепита профилактических мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции».

Еще весной-летом 2020 года на рабочих совещаниях с губернатором представители сетей предприятий общественного питания, торговли, развлекательной и бьюти-индустрий выражали готовность соблюдать все санитарные нормы и правила. Свою готовность они закрепили, подписав с Вятской торгово-промышленной палатой соответствующую декларацию. В результате с каждой отрасли постепенно были сняты ограничения на работу при условии самоконтроля и строгого соблюдения мер безопасности. Тем не менее, проверки показывают, что ряд предприятий игнорируют эти меры. Заместитель руководителя территориального Управления Роспотребнадзора Лидия Князева заявила даже, что ни одно предприятие не соблюдает полностью все предусмотренные меры. За последнюю неделю Управление проверило 151 предприятие, в большинстве из которых выявлены нарушения санитарных правил. Это отсутствие защитных масок на сотрудниках предприятий и посетителях, отсутствие средств для обеззараживания воздуха и дезинфицирующих средств, не проводится ежедневная термометрия сотрудников.

Соблюдение санитарных правил проверяет и УМВД России по Кировской области, которое призвало предпринимателей и жителей Кировской области отнестись к введенным ограничениям в регионе более ответственно. Необходимо носить защитные маски в общественном транспорте, магазинах, аптеках, медучреждениях и на территории любых организаций, деятельность которых не приостановлена, соблюдать социальную дистанцию, обрабатывать руки кожным антисептиком.

Несоблюдение этих правил подразумевает административную ответственность не только для должностных и юридических лиц, но и граждан. Так, размер штрафа для граждан составляет до 30 тыс. рублей; для организаций — до 300 тыс. рублей, в случае повторного нарушения — до 1 млн рублей с приостановлением деятельности. Эти меры полиция уже начала применять к предприятиям и жителям Кировской области. На сегодняшний день правоохранителями составлено более 3 тысяч административных протоколов за нарушение санитарных правил.

В полиции заявили, что штрафы – не самоцель, а только попытка заставить соблюдать несложные правила. Полицейские также призвали предпринимателей не обслуживать клиентов без масок, не соблюдающих социальную дистанцию. Представители бизнеса отметили, что не отказываются от соблюдения противоэпидемиологических мер, однако попросили подробнее расписать нормативные акты, на которые можно было бы ссылаться в случае отказа посетителей надеть маску.