В Кирове водитель японской иномарки сбил пешехода

Женщина переходила дорогу в неустановленном месте. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове под колесами японской иномарки пострадала 42-летняя женщина. В пресс-службе областного ГИБДД рассказали, что авария произошла в понедельник утром около дома №18 на улице Украинской. По предварительным данным, 35-летний водитель Mitsubishi сбил пешехода, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

В результате происшествия женщина получила травмы. К счастью, помощь врачей ей не понадобилась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых три человека получили травмы.