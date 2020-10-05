В Кировской области без вести пропали два подростка

Любую информацию о подростках волонтеры просят сообщать по телефонам: 01 или 102. Фото: vk.com/ornkirov

Отряд по розыску несовершеннолетних начал поиски двух подростков. 16-летних Кирилла Тукбаева и Василия Ерохина последний раз видели 4 октября в Слободском. С тех пор информация об их местонахождении неизвестна. Волонтеры сообщают, что ребята могут находиться вместе.

Приметы пропавших сообщает поисковый отряд «Первый». Василию Ерхову 16 лет, рост 190 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, глаза серые. На момент ухода был одет в темную футболку, спортивные штаны и черные кроссовки.

16-летний Василий Ерхов пропал 4 октября. Фото: vk.com/ornkirov

Кириллу Тукбаеву 16 лет, рост 180 сантиметров, волосы русые. На момент ухода был одет в черные штаны, футболку и кроссовки.

Кирилл Тукбаев был одет в черные штаны, футболку и кроссовки.Фото: vk.com/ornkirov

Любую информацию о подростках волонтеры просят сообщать по телефонам: 01 или 102.