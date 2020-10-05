В Кирове на стене больницы появился рисунок, посвященный борьбе с коронавирусом

На стене больницы художник изобразил пожилых людей и детей в окружении медиков, волонтеров и соцработников и символичную фразу «МыВместе». Фото: kirovreg.ru

Картину на здании на улице Московской нарисовал кировчанин Илья Державин, победивший в региональном этапе фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормART». Об этом рассказали в правительстве Кировской области.

На стене больницы художник изобразил пожилых людей и детей в окружении медиков, волонтеров и соцработников и символичную фразу «МыВместе». Сам автор рассказал, что с начала пандемии он вместе с другими добровольцами носил продукты пенсионерам, которые не могли выйти из дома.

- Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии выбран неслучайно. Он является одним из крупнейших медучреждений региона, - пояснила замминистра здравоохранения Кировской области Екатерина Видякина. - Кроме того, в этой части города сосредоточены и другие ключевые медицинские организации.

К слову, сейчас региональный штаб волонтеров по оказанию помощи пожилым людям совместно с соцслужбами принимает заявки от жителей области по номерам горячей линии 8(800)200-34-11 и 8(800)201-21-09.