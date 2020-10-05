В Кировскую область завезли почти 155 тонн зараженных фруктов

С начала года было выявлено 36 случаев обнаружения вредных организмов на растительной продукции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Региональный Россельхознадзор отчитался за работу в первом квартале 2020 года. Так, при проведении досмотров на территории Кировской области было выявлено 36 случаев обнаружения вредных организмов на растительной продукции. В дальнейшем все фрукты прошли лабораторные экспертизы, где специалисты подтвердили их заболевание. Сообщается, что общая масса зараженной продукции составила почти 155 тонн.

Специалисты ведомства рассказали, что «из разных мест происхождения на однородной продукции ввозятся одни и те же карантинные вредители». К примеру, из Ирана на киви в область попадает тутовая щитовка, а из Марокко и Пакистана на мандаринах - красная померанцевая щитовка. Краснодарские груши чаще всего бывают с калифорнийской щитовкой.

- В отношении продукции, зараженной карантинными организмами, были приняты меры в соответствии с законодательством РФ в сфере карантина растений (она допущена к реализации), - сообщили в пресс-службе ведомства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте