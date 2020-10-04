В Кировской области планируют привить от гриппа еще 69 тысяч детей

План вакцинации на 2020-2021 годы увеличен до 60 % от численности населения региона.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Кировской области начинается второй этап вакцинации населения против гриппа. В региональном правительстве рассказали, что в сентябре удалось привить 157 тысяч взрослых и 58 тысяч детей. На данный момент в регион поступила вторая партия вакцин. Она распределена по медицинским организациям региона. По словам министра здравоохранения Андрея Черняева, власти планируют привить еще 69 тысяч детей.
- Прививку могут получить дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11 классов, обучающиеся учреждений среднего и высшего профессионального образования, - поделился министр. - В условиях текущей эпидемиологической ситуации план вакцинации на 2020-2021 годы был увеличен до 60 % от численности населения региона.
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