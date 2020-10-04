Коронавирус в Кирове: за неделю в инфекционных стационарах скончалось семь человек

На сегодняшний день в инфекционных госпиталях проходят лечение 2042 зараженных COVID-19. Фото: Алексей Гмызин

Сообщается, что за последние сутки в регионе выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами болезни. Выписались из инфекционных госпиталей 39 пациентов. Известно, что у всех заболевших болезнь протекала в тяжелой форме.

На сегодняшний день в инфекционных госпиталях проходят лечение 2042 зараженных COVID-19, у 1453 жителей области болезнь осложняется пневмонией. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 37 пациентов. 12 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По данным стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в Кировской области увеличилось до 135 (+1). За неделю в инфекционных стационарах скончалось семь человек.

Таким образом, на 5 октября в области с начала наблюдения выявлено:

- 8947 случаев заражения коронавирусом со всеми клиническими проявлениями заболевания;

- 7458 жителей области выздоровели;

- 135 пациентов скончались от новой инфекции.