В Кирове хотят ужесточить меры ответственности за нарушение масочного режима

Кировчан без маски не только имеют право, но и обязаны не обслужить в магазине. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На днях Кировское управление гражданской защиты провело рейд по торговым точкам, разыскивая нарушителей среди них. Об этом рассказала пресс-служба администрации города.

Так, всего проверили 80 объектов - магазины, банки, ТЦ, парикмахерские, салоны красоты и другие общественные места. Нарушений, по словам и.о. директора управления, не нашли. У сотрудников есть санитайзеры, маски и перчатки. Чего не скажешь о самих жителях города.

Кировчанам напоминают: предприятия торговли и услуг, а также другие организации и учреждения не только имеют право, но и обязаны не обслуживать посетителей без средств индивидуальной защиты. К примеру, в магазин без маски могут и не пустить - иначе торговой точке грозит административное наказание.

Сейчас городская мэрия решает вопрос об ужесточении мер ответственности за нарушения санитарно-эпидемиологических требований.