Тепло медленно уходит: прогноз погоды в Кирове на выходные дни

Зонтик на этих выходных кировчанам не понадобится. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лето и тепло покидают Кировскую область, и выходные, в частности, суббота, станут последними теплыми деньками. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз погоды для жителей региона.

Суббота, 3 октября, станет последним относительно теплым днем в ближайшем обозримом будущем. Синоптики прогнозируют в первый выходной температуру воздуха до +15 градусов, легкий ветер, облачную погоду и отсутствие осадков. К 17 часам температура резко упадет до +9 градусов, а ночью снизится до +3. Осторожно: очень высокое атмосферное давление - 761 мм ртутного столба! Метеозависимым людям и гипертоникам советуем в этот день обойтись без физических нагрузок, остаться дома и позаботиться о своем здоровье.

В воскресенье, 4 октября, станет ощутимо прохладнее - как нам, впрочем, и обещали. Максимальное значение, которое покажет термометр - +11 градусов тепла, и этой отметки температура воздуха достигнет в 15 часов дня. Ночью она и вовсе упадет до +1 градуса. Ожидается преимущественно облачное небо, правда, местами будет выглядывать солнышко. Сильного ветра и осадков также не ожидается. Однако вновь ожидается очень высокое атмосферное давление - до 764 мм ртутного столба.

Прогноз подготовлен с помощью сервиса rp5.ru.