Кировский драмтеатр уходит на карантин из-за коронавируса

До 8 октября двери драмтеатра закрыты для кировчан. Фото: vk.com/kirov.dramteatr

Кировский драмтеатр временно закрывается на карантин. Об этом сообщила пресс-служба учреждения культуры.

Свои двери театр закроет для кировчан со 2 по 8 октября включительно. Такое решение приняли в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Как сообщает пресс-служба театра, все билеты, приобретенные на спектакли этой недели, останутся действительными до конца 2020 года. Кировчан просят беречь себя и своих близких.

Свои вопросы горожане могут задать в кассе театра по номеру (8332)41-32-52 или обратиться к администраторам по номеру (8332)22-16-43 (доб.321).

Напомним, на сегодняшний день в Кировской области за весь период выявили 8789 случаев заражения коронавирусом, из них 77 - за минувшие сутки. Региональный Минздрав просит не забывать о социальной дистанции и средствах индивидуальной защиты.