Коронавирус в Кирове: 39 пациентов в тяжелом состоянии

Состояние 39 пациентов врачи оценивают как тяжелое. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Кировской области коронавирусом заразились еще 77 человек. Такие цифры приводит региональный оперштаб. Также, по их данным, накануне из инфекционных стационаров выписались 97 выздоровевших. По сведениям федерального оперштаба, от коронавируса в нашем регионе умер еще один пациент.

Таким образом, по состоянию на 2 октября 2020 года в Кировской области зарегистрировано:

- 8789 случаев заражения коронавирусом;

- 7305 заболевших выздоровели;

- 133 пациента умерли - по данным сайта стопкоронавирус.рф.

Сейчас в инфекционных стационарах от COVID-19 лечатся 1835 жителей региона. У 1448 из них врачи диагностируют пневмонию. Количество госпитализированных в отделение реанимации и интенсивной терапии увеличилось до 39. Их состояние врачи оценивают как тяжелое. На искусственную вентиляцию легких перевели 19 пациентов.