На стенах кировской больницы появится рисунок, посвященный борьбе с коронавирусом

В октябре среди 14 победителей из регионов ПФО пройдет окружной конкурс Фото: Владислав Николаенко

В Кировской области завершился региональный этап фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормART». Первое место занял кировчанин Илья Державин. В 2020 году фестиваль был посвящен противодействию пандемии коронавируса и повышению значимости вклада медицинских работников в сохранение жизни и здоровья людей.

Желающие оставляли на сайте заявку, включая эскиз или фотографию конкурсной работы, выполненной в технике живописи или с помощью графических программ. Работы оценивали федеральные и региональные эксперты, которые выбрали лучших художников в каждом из 14 регионов ПФО - тех, кому выпадет честь нарисовать стрит-арты на городских объектах. От Кировской области было подано 8 заявок, первое место среди кировчан занял Илья Державин.

- Я рисую в основном комиксы: в записной книжке, альбоме, блокноте, для своего удовольствия, - поделился Илья. - Когда увидел в интернете объявление о проведении фестиваля стрит-арта, решил подать заявку. Я принимал активное участие в акции «Мы вместе», и в моей голове четко создался образ рисунка, который я бы хотел отправить на конкурс. Своей работой я хотел показать, что, только объединившись, мы преодолеем все невзгоды ради нашего будущего.

Изображение появится на стене здания Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии в Кирове на улице Московской, 163А. Художник начнет работу сегодня, 1 октября и планирует завершить ее 3 октября. Жители и гости города увидят и оценят его творчество.

В октябре среди 14 победителей из регионов ПФО пройдет окружной конкурс. Фотографии и видеоролики с изображением работ финалистов регионального этапа разместят на сайте фестиваля, их смогут увидеть жители всей страны.

Победителей и призеров окружного этапа фестиваля определят голосованием аудитории. Они получат дипломы, памятные знаки и денежные гранты на развитие творчества: I место - 100 тысяч рублей, II место - 75 тысяч рублей, III место - 50 тысяч рублей.