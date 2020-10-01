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Происшествия

В Кирове работник автомойки угнал машину, чтобы съездить за алкоголем

За такую поездку ему придется отсидеть почти два года
Карина Нагисова
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Будучи уже пьяным, молодой человек поехал за добавкой на чужой машине.

Будучи уже пьяным, молодой человек поехал за добавкой на чужой машине.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кирове осудили бывшего автомойщика за угон клиентской машины. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Ночью 4 сентября 2019 года работник автомойки по улице Павла Корчагина, будучи слегка подшофе, решил пойти за добавкой. Для этой цели он избрал машину одного из клиентов, пригнавшего свою ласточку в сервис. Полиция задержала пьяного автомойщика, когда он ехал по улице Ломоносова со спущенным колесом.

На время расследования молодой человек скрывался от суда и долгое время находился в розыске, однако в итоге его все-таки разыскали и заключили под стражу. Бывшему автомойщику вменили статью «угон автомобиля». С учетом предыдущей судимости за разбой суд назначил приговор: один год и восемь месяцев колонии строгого режима.

Криминал