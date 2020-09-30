Кировская прокуратура заставила теруправление Ленинского района прибраться на набережной

Общая площадь свалки составила более двух тысяч квадратных метров. Фото: Олег Адамович/архив КП

Кировская прокуратура заставила теруправление убрать незаконную свалку у реки Хлыновка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Все началось с сообщения о свалке бытовых и строительных отходов на набережной Хлыновки рядом с оздоровительным комплексом. Природоохранная прокуратура провела проверку по обращению и обнаружила действительно гору мусора. Площадь свалки составила более двух тысяч квадратных метров. А органы муниципалитета не делали ничего для ее ликвидации.

Природоохранный прокурор внес представление теруправлению Ленинского района кировской горадминистрации. Только после этого мусор наконец вывезли. Общий объем отходов составил более 160 кубометров.