Около тысячи жителей Кировской области отправятся в армию в осеннюю призывную кампанию

Осенний призыв продлится три месяца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области стартует очередная призывная кампания. Набор новобранцев в ряды армии начнется с первого октября текущего года. На службу планируют оправить около тысячи юношей из Кировской области. Согласно законодательству, осенний призыв продлится три месяца, до 31 декабря.

В пресс-службе правительства региона сообщили, что военкоматы начнут свою работу в соответствии с графиками. Известно, что все мероприятия будут проходить с учетом установленных противоэпидемических мер.

Ранее «Комсомолка» писала о том как проходил весенний призыв в Кировской области в условиях пандемии. Подробнее здесь.

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