В Кирове открылся центр реабилитации для переболевших коронавирусом пациентов

Для этой цели перепрофилировали реабилитационный центр «На Казанской». Фото: http://reabcentr.kirovcity.ru

В Кирове начал свою работу госпиталь по реабилитации пациентов, переболевших коронавирусом. Информацию сообщает пресс-служба правительства области.

В учреждении организуют восстановительное лечение после инфекции для выздоравливающих пациентов старшей возрастной группы, а также людей из группы риска. Для этой цели перепрофилировали Центр реабилитации «На Казанской». Сейчас на трех этажах госпиталя развернуто 130 коек. В нем созданы все условия для лечения и восстановления пациентов.

На данный момент в Центре задействованы для работы неврологи, анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, а также 19 медсестер. В зависимости от состояния наблюдаемого и тяжести перенесенной болезни специалисты создадут план реабилитации.