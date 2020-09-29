В Кировской области открывается охота на водоплавающих животных

В текущем сезоне лимит добычи выдры составляет 78 особей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области с 1 октября начинается добыча ондатры, водяной полевки, бобра европейского и выдры. Разрешения на охоту в общедоступные угодья можно получить в министерстве лесного хозяйства или в районных МФЦ, а также через региональный портал государственных и муниципальных услуг Кировской области.

Согласно указу губернатора, в текущем сезоне лимит добычи выдры составляет 78 особей. Отметим, что по данным государственного охотничьего реестра, в прошедшем году на территории области добыто 1144 особи ондатры, 1957 особей бобра и 10 особей выдры.

В пресс-службе правительства сообщили, что текущий охотничий сезон продлится до 28 февраля 2021 года.

Министерство лесного хозяйства Кировской области призывает всех охотников соблюдать технику безопасности, правила охоты, а также параметры осуществления охоты в Кировской области.

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