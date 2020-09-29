Коронавирус в Кирове: более семи тысяч жителей области победили болезнь

С момента начала пандемии болезнь победили 7035 жителей Кировской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки в Кировской области коронавирусом заразились еще 75 человек. Также, по информации сайта стопкоронавирус.рф, накануне от болезни скончался еще один житель региона. Но не все так плохо. За прошедшие 24 часа из инфекционных стационаров выписались 59 выздоровевших пациентов.

Таким образом, по состоянию на 29 сентября 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 8565 случаев заражения коронавирусом;

- 7035 заболевших выздоровели;

- 130 пациентов умерли - по данным федерального оперштаба.

В инфекционных стационарах сейчас лечатся от коронавируса 1727 пациентов. У 1494 из них врачи диагностируют также пневмонию. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 35 человек в тяжелом состоянии. Количество заболевших, подключенных к аппаратам ИВЛ, уменьшилось до 11.