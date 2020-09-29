Кировчанин предстанет перед судом за незаконную добычу песка

Расследование уголовного дела завершено. Фото: kirov.sledcom.ru

Организатору незаконных земельных работ в селе Бошарово грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

По версии следствия, в течении трех месяцев 59-летний кировчанин незаконно добывал песок. Из-за его действий плодородие почвы снизилось. Теперь земле необходима рекультивация.

- Сумма материального ущерба, причиненного почве как объекту охраны окружающей среды, составила более 2,5 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина в ходе следствия признал вину в совершенном преступлении. Сейчас расследование уголовного дела завершено. Оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.