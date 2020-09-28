В Кирове разыскивают двух пропавших подростков 13 и 14 лет

Мальчиков разыскивают уже больше двух суток. Фото: pixabay.com

В Кирове разыскивают двух подростков, пропавших пару дней назад. В последний раз их видели в Ленинском районе города. Возможно, ребята находятся вместе. Приметы пропавших сообщает отряд по розыску несовершеннолетних «Первый».

14-летний Дмитрий Гондюхин пропал 25 сентября 2020 года. На вид подростку 14 лет, его рост 170 см, у него светло-русые волосы и карие глаза. На момент ухода из дома мальчик был одет в темно-зеленую куртку, серые штаны и серые кроссовки с белой подошвой.

Дмитрий пропал 25 сентября. Фото: vk.com/ornkirov

13-летнего Ростислава Крестьянинова в последний раз видели 26 сентября 2020 года. На вид мальчику 13-14 лет, его рост 150 см, у него светло-русые волосы и карие глаза. Уходя из дома, подросток был одет в спортивные серые штаны, красные кеды и синюю куртку. При себе у него был синий рюкзак со смайликом.

Ростислава не было дома с 26 сентября. Фото: vk.com/ornkirov

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавших подростков, просят позвонить по номерам 89513560151 (инфорг поиска Ирина) либо 02, 102.