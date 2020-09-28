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В Кировской области лесопромышленный комбинат не платил своим сотрудникам зарплату

Задолженность составила более 3,6 миллионов рублей
Виктор КарповВиктор Карпов
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Сейчас перед работниками организации задолженность по заработной плате погашена.

Сейчас перед работниками организации задолженность по заработной плате погашена.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура Кировской области нашла нарушения трудового законодательства в работе ООО «Кировский лесопромышленный комбинат».

- Установлено, что перед 74 работниками общества образовалась задолженность по заработной плате за июль 2020 года на сумму более 3,6 млн рублей, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сообщается, что руководителю комбината вынесено представление, а также возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).

Отметим, что сейчас перед работниками организации задолженность по заработной плате погашена.

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