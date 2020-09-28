В Кирсе осудили мужчину, убившего по неосторожности свою сожительницу

Суд вынес приговор: девять лет колонии строгого режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирсе предстал перед судом 45-летний местный житель. Как сообщает региональный Следком, мужчину признали виновным в убийстве по неосторожности своей сожительницы.

10 апреля осужденный выпивал вместе со своей 60-летней гражданской женой. По дороге домой они поссорились, однако криками дело не ограничилось - мужчина избил сожительницу, несколько раз ударив ее по голове. На следующий день ей стало плохо - настолько, что пришлось вызывать «скорую». В тяжелом состоянии женщину доставили в больницу. Несмотря на все усилия врачей, она скончалась.

Сожитель погибшей признал свою вину. Ему вменили «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Суд назначил наказание: девять лет колонии строгого режима.