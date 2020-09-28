В Кировской области долги населения за услуги ЖКХ составили 5,1 млрд рублей

Доходы ресурсоснабжающих компаний составили 27,6 млрд рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Кировстат опубликовал отчет о деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства Кировской области в январе - июне 2020 года. Согласно представленным данным, доходы ресурсоснабжающих компаний составили 27,6 млрд рублей, а вот расходы 27,5 млрд рублей.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ресурсоснабжающих организаций. Фото: kirovstat.gks.ru

В Кировской области на конец июня текущего года сумма задолженности населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги составила 5,1 млрд рублей:

- 2,8 млрд рублей - долги ресурсоснабжающим организациям по прямым договорам;

- 2,3 млрд - задолженность исполнителям коммунальных услуг (УК, ТСЖ, ЖК, ЖСК).

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