Под Оричами высадили более 20 тысяч сеянцев сосны

На шести гектарах леса посажена 21 тысяча сеянцев сосны. Фото: pixabay.com

В пятницу, 25 сентября, в Оричевском лесничестве состоялась акция «Сохраним лес - 2020». Она проводится ежегодно в рамках всероссийской акции «Живи, лес!».

Как сообщили в региональном правительстве, на шести гектарах леса высадили 21 тысячу сеянцев сосны. Аллею молодых саженцев появилась и в центре Кирова - возле Шахматного домика в Александровском саду.

Всего в текущем году в рамках акции «Сохраним лес - 2020» запланировано высадить 40 миллионов деревьев по всей стране. Посмотреть точки высадок и зарегистрироваться на участие в акции можно на сайте. Акция организована министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральным агентством лесного хозяйства и всероссийским обществом охраны природы при поддержке «Молодёжки ОНФ» в рамках национального проекта «Экология».