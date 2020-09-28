Коронавирус в Кирове: почти 1800 пациентов лечатся от болезни в инфекционных стационарах

За минувшие сутки в Кировской области выявили более 70 новых случаев заражения коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Кировской области заразились коронавирусом еще 73 жителя региона. Такие цифры приводит региональный оперштаб. Кроме того, по данным сайта стопкоронавирус.рф, накануне от новой болезни скончался еще один человек. Выздоровели и выписались же за прошедшие сутки 16 заболевших.

Таким образом, по состоянию на 28 сентября 2020 года, в Кировской области зарегистрировали:

- 8490 случаев заражения коронавирусом;

- 6976 заболевших выздоровели;

- 129 пациентов умерли - по данным федерального оперштаба.

Сейчас в инфекционных стационарах под круглосуточным наблюдением врачей находятся 1795 заразившихся коронавирусом. У 1478 пациентов из них болезнь осложняется еще и пневмонией. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 35 человек, их состояние оценивают как тяжелое. На искусственной вентиляции легких находятся 14 жителей региона.